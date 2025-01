Xpander Laris, Mitsubishi Fokus ke Purnajual dan Suku Cadang

TEMPO.CO, Bojonegoro - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) sukses menjual Mitsubishi Xpander dengan inden yang mengular. Bulan ini, PT MMKSI berhasil mendistribusikan Xpander dua kali lipat dibanding Oktober. Saat ini, Mitsubishi akan fokus memberikan layanan purnajual dan ketersediaan suku cadang, termasuk melibatkan dealer yang baru dibuka di Bojonegoro, Jawa Timur, Senin, 18 Desember 2018.



Irwan Kuncoro, Direktur Divisi Sales and Marketing PT MMKSI, mengatakan dealer di Jalan Raya Sukowati Bojonegoro menjadi dealer kendaraan niaga ringan ke-26 di Jawa Timur dan melengkapi jumlah dealer kendaraan niaga ringan menjadi 229 outlet di Indonesia. Ia berharap dealer niaga ikut memberikan layanan purnajual dan ketersediaan suku cadang untuk kendaraan penumpang Mitsubishi.



"Kami akan terus menambah jumlah jaringan dealer Mitsubishi agar dapat mendekatkan diri dan menyediakan layanan yang dibutuhkan konsumen. Apalagi tahun ini Mitsubishi meraih peringkat tertinggi dalam studi Sales Satisfaction Index dari JD Power setelah raihan yang sama pada 2013 dan 2015," ujarnya.



Karena itu, kata dia, PT MMKSI akan meningkatkan layanan lewat sistem terpadu customer relationship management (CRM) dan aplikasi seluler yang baru diluncurkan, My Mitsubishi Motor ID. Selain itu, Mitsubishi menyiapkan layanan service mobile untuk memudahkan pelanggan. Jaringan dealer mobil niaga, kata Irwan, juga untuk memaksimalkan layanan mobil penumpang, yang hingga kini jaringannya masih terbatas.



Hari ini, Mitsubishi meresmikan dealer yang berlokasi di Jalan Raya Sukowati Nomor 230A Bojonegoro, Jawa Timur. Dealer tersebut memiliki fasilitas sangat lengkap dengan 3S (sales, service, spare parts) serta nyaman bagi para konsumen. Dealer ini juga dilengkapi dengan sales area yang dapat memajang enam contoh produk sehingga konsumen dapat langsung melakukan observasi dengan dipandu sales representative sebagai partner konsumen untuk menemukan solusi tepat bagi usahanya.



Pada area bengkel, dealer ini memiliki lima stall besar dan delapan stall kecil, yang didukung tenaga mekanik andal yang mampu menangani perbaikan dan perawatan kendaraan hingga 35-40 unit per hari. Untuk menjamin ketersediaan suku cadang, dealer dilengkapi dengan suku cadang, yang dapat memenuhi kebutuhan suku cadang di bengkel dan umum.



Wandy Koesniandy Direktur PT Srikandi Diamond Indah Motors memastikan akan memberikan pelayanan kepada pengguna mobil penumpang Mitsubishi meski dealer-nya berfokus pada kendaraan niaga. "Jika ada peralatan dan suku cadangnya, akan kami layani," ujarnya.