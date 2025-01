Keliru, Klaim bahwa Dinosaurus Tidak Ada dan Kerangkanya Dibuat dari Tulang Ayam Asal Cina

American Museum of Natural History menjelaskan naturalis Inggris, Sir Richard Owen, menciptakan istilah Dinosauria yang berasal dari bahasa Yunani deinos, yang berarti “sangat besar”, dan sauros, yang berarti “kadal”.

Fosil dinosaurus telah ditemukan di tujuh benua. Semua dinosaurus non-unggas punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, sementara ada sekitar 700 spesies dinosaurus yang telah punah. American Museum of Natural History sendiri menyimpan 100 spesimen fosil dinosaurus di lantai empat museum, dimana 85 persen dari spesimen yang ada adalah fosil asli, bukan gips atau reproduksi. Hal ini menjadi bukti-bukti bahwa dinosaurus bukan makhluk imajiner.

Fosil dinosaurus ditemukan lebih dulu, jauh sebelum spesies pertama berhasil dideskripsikan. Saat itu tidak ada yang tahu apa itu dinosaurus, orang-orang tidak tahu pula bagaimana menafsirkannya. Dikutip dari artikel Delair dan Sarjeant (2002) berjudul "The earliest discoveries of dinosaurs: the records re-examined", temuan pertama tulang dinosaurus (tulang bagian bawah tulang paha) yang telah diautentikasi pada tahun 1677 atau sebelumnya yang diidentifikasi berasal dari zaman Jura Tengah (akhir Bajocian-Bathonian), yang dimulai pada 174.1 juta tahun lalu, hingga 163.5 juta tahun lalu.