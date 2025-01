Keliru, Klaim Prabowo Memerintahkan Pemutaran Film Passion Of The Christ Demi Cinta Tanah Air

Pada gambar terdapat narasi sebagai berikut: Prabowo minta semua TV putar Passion of The Christ jam 6 pagi, tumbuhkan cinta Tanah Air.

Pembaca Tempo meminta untuk diperiksa, benarkah Prabowo memerintahkan pemutaran film “Passion of the Christ” untuk menumbuhkan kecintaan tanah air?

Dilansir situs CNN Indonesia bahwa The Passion of the Christ adalah film karya sutradara Mel Gibson, skenario Mel Gibson dan Benedict Fitzgerald dan Jim Caviezel, berperan sebagai Yesus. Mengisahkan kekuatan iman Yesus, menghadapi deraan, siksaan, kesengsaraan seperti tampaknya di film itu.