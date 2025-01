Keliru, Minum Obat Setelah Makan Durian Menyebabkan Kematian

Sebuah penelitian oleh Yung An Chua dan Nurhaslina dari Division of Health Sciences, Management & Science University, Kelantan, Malaysia dengan judul “Hyperthermic Effects of Durio zibethinus and Its Interaction with Paracetamol”, menunjukkan bahwa durian sebaiknya tidak dikonsumsi bersama parasetamol karena berisiko menimbulkan efek toksik.