1,2 Miliar iPhone Telah Terjual Sejak Diluncurkan pada 2007

TEMPO.CO, San Francisco - Dalam telekonferensi yang dilakukan untuk mengumumkan kinerja kuartal fiskal ketiga Apple, Selasa, 1 Agustus 2017, CEO Tim Cook mengungkapkan bahwa Apple telah menjual 1,2 miliar perangkat iPhone sejak perangkat ikonik pertama diluncurkan pada bulan Juni 2007.



Di saat yang sama tahun lalu, Apple mengumumkan bahwa mereka telah menjual satu miliar unit perangkat pintarnya sejak 2007. Itu berarti bahwa selama setahun terakhir, 200 juta model iPhone telah terjual pada pelanggan.



Cook mengatakan bahwa penjualan iPhone saat ini mengesankan, terutama pada versi high-end dari jajaran iPhone. Penjualan Apple iPhone 7 Plus melampaui penjualan tahun sebelumnya dari Apple iPhone 6s Plus, yang merupakan ponsel andalan perusahaan pada 2015.



Beberapa peningkatan penjualan bisa disebabkan karena kamera ganda, yang memulai debutnya dengan iPhone 7 Plus.



"Hasil iPhone sangat mengesankan, dengan permintaan yang sangat kuat pada versi high end. iPhone 7 adalah iPhone terpopuler kami dan penjualan iPhone 7 Plus naik secara dramatis dibandingkan dengan 6s Plus di kuartal Juni tahun lalu. Gabungan keluarga iPhone 7 dan 7 Plus naik kuat dua digit dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Tim Cook.



Menambah kegembiraan atas ulang tahun kesepuluh iPhone, penggemar ponsel itu tengah menanti-nanti peluncuran dari Apple iPhone 8. Untuk merayakan satu dekade iPhone, model premium ini akan menjadi perangkat pertama yang hadir dari raksasa teknologi itu yang memiliki fitur panel OLED.



