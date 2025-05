10 Video yang Paling Banyak Ditonton di YouTube

Dilansir dari laman Forbes India, berikut daftar 10 video YouTube yang paling banyak ditonton:

1. Baby Shark Dance - Pinkfong (15,53 Miliar)

Video yang diciptakan oleh Pinkfong, sebuah perusahaan asal Korea Selatan, ini telah mencetak rekor sebagai video paling banyak ditonton di YouTube dengan lebih dari 15 miliar tampilan. Baby Shark Dance berhasil merebut hati anak-anak dengan lirik yang mudah diingat dan musik yang catchy yang menjadikannya favorit di kalangan keluarga dan anak-anak. Kombinasi animasi yang cerah dan elemen interaktif membuat video ini menjadi fenomena global yang juga melampaui Despacito pada November 2020 sebagai video yang paling banyak ditonton.

2. Despacito - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (8,63 Miliar)

Lagu hit yang dirilis pada 2017 ini berhasil menggabungkan unsur musik Latin, reggaeton, dan pop mainstream yang membuatnya meraih popularitas global. Lagu ini tidak hanya memecahkan rekor di YouTube, tetapi juga menggaungkan budaya Latin mendunia. Hingga kini, lagu ini menempati posisi kedua dalam daftar video paling banyak ditonton, mencatatkan 8,63 miliar tampilan.

3. Wheels on the Bus - CoComelon (7,01 Miliar)

Video Wheels on the Bus dari CoComelon menjadi salah satu video anak-anak yang paling banyak ditonton. Dengan irama yang menyenangkan dan lirik yang mudah diingat, video ini menceritakan perjalanan bus dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Lagu ini mendorong anak-anak untuk ikut bernyanyi dan menari yang membuat video ini menjadi alat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak.

4. Johny Johny Yes Papa - LooLoo Kids (7,00 Miliar)

Video Johny Johny Yes Papa dari LooLoo Kids juga menjadi salah satu video anak-anak yang paling dicari di YouTube. Dengan animasi yang menggemaskan dan musik yang catchy, video ini menjadi favorit di kalangan orang tua yang ingin mengajarkan bahasa kepada anak-anak mereka dengan cara yang menyenangkan.

5. Bath Song - CoComelon (6,97 Miliar)

CoComelon kembali hadir dengan Bath Song, video yang mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan melalui konsep lagu yang mudah diingat.

6. See You Again - Wiz Khalifa ft. Charlie Puth (6,54 Miliar)

See You Again adalah lagu penghormatan kepada mendiang aktor Paul Walker yang meninggal dunia secara tragis pada November 2013. Lagu milik rapper Amerika, Wiz Khalifa, yang berkolaborasi dengan Charlie Puth ini bertahan di posisi teratas di YouTube selama 25 hari, dimulai dari 10 Juli 2017 dan menjadi salah satu video musik yang paling banyak ditonton.

7. Shape of You - Ed Sheeran (6,40 Miliar)

Dengan ritme yang mengalir dan lirik tentang perayaan cinta, Shape of You milik Ed Sheeran menjadi salah satu lagu paling banyak ditonton di YouTube. Ed Sheeran dan rekan penulisnya dilaporkan menghasilkan sekitar £5 juta per tahun dari musik ini. Lagu ini terus populer meskipun telah dirilis hampir delapan tahun yang lalu.

8. Phonics Song with Two Words - ChuChu TV (6,24 Miliar)

Phonics Song with Two Words adalah video pendidikan yang sangat populer di kalangan anak-anak. Melodi dari lagu ini mudah diingat dan memiliki lirik yang membantu anak-anak mengenal bunyi huruf dan kata-kata. Video ini telah mencapai lebih dari 6 miliar tampilan yang menjadikannya salah satu video paling sukses dalam kategori pendidikan anak-anak.

9. Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars (5,45 Miliar Tampilan)

Dengan ritme funk yang menggoda dan gaya menari yang ikonik, Uptown Funk tetap menjadi salah satu video musik paling banyak ditonton. Meskipun telah dirilis pada 2014, video ini tetap mendapat perhatian berkat iramanya yang memikat membuat orang ingin menari serta liriknya menyenangkan dan mudah dinyanyikan

10. Gangnam Style - PSY (5,43 Miliar Tampilan)

Gangnam Style milik PSY yang dirilis pada Juli 2012 ini turut menjadi video yang paling baca ditonton. Pada Agustus 2012, video tersebut menjadi viral karena mulai menduduki puncak tangga lagu di lebih dari 30 negara. Meskipun kini telah digeser oleh video lain, Gangnam Style tetap menjadi video yang paling lama berada di posisi teratas YouTube, bertahan selama 4,6 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Despacito.