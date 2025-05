TEMPO.CO, Jakarta - Gooogle baru saja mengumumkan nama dari sistem operasi terbarunya yaitu Android Marshmallow. Berikut ini beberapa fungsi dari OS ini yang berbeda dari OS Lollipop:



1. Google Now on Tap

Ini merupakan virtual assistant yang siap memberitahukan berbagai informasi dengan perintah suara. Sekarang, fitur ini bisa diaktifkan dengan menekan lama home button pada saat kapanpun dan saat aplikasi apapun sedang aktif di ponsel atau tablet anda.

Ini membuat pengguna bisa memerintahkan Google Now untuk mencarikan informasi yang dibutuhkan dengan jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang hanya bisa diakses pada saat tampilan home screen.



2. Android Pay

Ini merupakan layanan pembayaran yang tersedia pada sistem operasi Android. Ini bisa menyimpan semua data kartu kredit dan kartu finansial lainnya. Dengan begitu, pengguna bisa membayar pada kounter yang meggunakan teknologi near field communication dengan mendekatkan ponsel mereka ke alat pembayaran.



3. Auto Backup for Apps

Ini merupakan fitur untuk menyimpan data dan aplikasi yang terinstal di ponsel dan tablet pengguna. Penyimpanan dilakukan di layanan awan Google Drive. Ini artinya, jika pengguna menggunakan ponsel baru, seluruh setting pada ponsel lama bisa diterapkan pada ponsel baru termasuk jenis aplikasi yang terinstal. Tentunya, pengguna harus sign in terlebih dulu.



4. Vertial App Drawer dengan Search Bar

Ini merupakan fitur Google Now Launcher, yang bisa discroll secara vertikal. Ada empat aplikasi terbaru dan sebuah kotak pencarian yang ditampilkan pada fitur ini. Tampilan ikon pada fitur ini terlihat lebih besar sehingga tidak semua aplikasi bisa terlihat secara bersamaan.



5. Volume

Fitur ini bisa diaktifkan dengan menekan tombol fisik volume. Ada opsi untuk menekan hingga vibrasi dan silent mode. Ini membuat tombol volume menjadi lebih mudah digunakan dibandingkan pada versi Lollipop, yang malah menghilangkan tombol silent.



PHANDROID | BUDI RIZA