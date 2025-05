Acer Liquid M220, Ponsel Windows Edisi Bujet

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan antara ponsel berbasis Android dan Windows semakin ketat. Ini terjadi setelah dua pabrikan mengeluarkan dua ponsel bujet berbasis Windows.



Misalnya, manufaktur gadget asal Taiwan, Acer, mencoba memperkenalkan ponsel cerdas berbasis sistem operasi Windows Phone 8.1. Sistem operasi ini bisa diupgrade ke Windows 10, yang bakal diluncurkan pada akhir bulan depan.



Untuk menarik minat calon pengguna yang penasaran dengan ponsel berbasis Windows namun enggan mengeluarkan banyak uang, Acer meluncurkan ponsel cerdas versi bujet yaitu Liquid M220. Diluncurkan pada pekan lalu di Jakarta, ponsel ini telah menyambangi kawasan Eropa sejak beberapa bulan lalu.



Liquid M220 ini memiliki layar dengan bentang 4 inci. Ini satu inci lebih kecil dari rata-rata ponsel layar lebar yang banyak ditawarkan belakangan ini. Namun resolusinya sekitar 233 piksel sehingga tampilan visualnya terlihat cukup cerah.



Prosesor yang digunakan berkecepatan 1,2 gigahertz dengan dua inti. Memorinya dipatok pada kapasitas 512 megabita. Ini membuat pengguna tidak bisa membuka banyak aplikasi saat yang sama karena akan membuat ponsel bekerja dengan lambat.



Sementara untuk kapasitas penyimpanan file, Liquid M220 ini hanya mampu menampung 4 gigabita. Kapasitas ini memang dipasang minimum karena Liquid M220 ini tidak dilengkapi dengan slot microSD. Kamera belakangnya memiliki resolusi 5 megapiksel, yang dilengkapi dengan kamera flash dan kamera depan 2 megapiksel.



Ponsel ini masih menggunakan konektivitas jaringan telekomunikasi 3G dengan dua slot kartu. Ponsel cerdas ini telah dilengkapi dengan sejumlah aplikasi Microsoft yaitu Office, OneDrive dan Skype. Ini memudahkan para pengguna untuk menjalani produktivitasnya secara mobile atau on the go.



Salah satu kelebihan dari ponsel ini adalah desain cangkang belakang, yang dibuat bertekstur kasar agar lebih lekat saat dipegang sehingga tidak mudah terlepas. Bagian sisinya diberi semacam garis berwarna keperakan dengan kotak-kotak kecil yang menonjol. Ini juga ditujukan untuk mempererat genggaman pada ponsel.



Namun kekurangan dari ponsel ini dari sisi visual adalah ukuran bezel, yang terlihat besar sehingga membuat layar dengan ukuran empat inci itu menjadi lebih kecil. Ponsel ini dibanderol pada harga sekitar Rp 750 ribu dan bisa dilihat di toko online Lazada. Acer membuat dua warna yaitu putih dan hitam.



CNET | BUDI RIZA