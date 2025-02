Alasan Elon Musk Tidak Tertarik Membeli TikTok

Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia terbuka dengan kemungkinan Musk membeli TikTok jika dia menginginkannya. Namun, Musk menegaskan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk mengelola platform tersebut. “Saya tidak memiliki rencana tentang apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki TikTok,” katanya. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak menggunakan aplikasi tersebut dan tidak familiar dengan formatnya.

Sementara itu, ByteDance terus menghadapi tekanan dari pemerintah AS untuk menjual aset TikTok di negara tersebut. Para anggota parlemen AS khawatir bahwa aplikasi ini dapat menimbulkan risiko keamanan nasional karena kemungkinan data pengguna AS dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok, meskipun TikTok telah membantah tuduhan tersebut.