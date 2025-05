Apple Luncurkan iPhone 6S dan 6S Plus, Ini Spesifikasinya

TEMPO.CO, San Francisco - Apple mengumumkan iPhone 6S Plus di San Francisco bersama iPhone 6S baru. Ponsel ini akan tersedia pada 25 September 2015. Seperti model yang lebih kecil, iPhone 6S Plus merupakan pembaruan model "S" dan bukan desain ulang yang lengkap.



Perbedaan utama antara iPhone 6S dan 6S Plus terletak pada ukuran layar, daya tahan baterai, dan stabilitas kamera. iPhone 6S Plus memiliki layar Retina HD 5,5 inci dengan resolusi 1.920 x 1.080 pada 401 ppi.



iPhone 6S Plus memiliki internal upgrade sama dengan 6S. Ia memiliki prosesor A9 yang 80 persen lebih cepat daripada A8. Kinerja grafis juga 90 persen lebih cepat dan co-prosesor M9 yang melacak kebugaran. M9 juga memungkinkan Anda mengatakan "Hey Siri" dengan suara Anda tanpa iPhone perlu terpasang ke pengisi daya.



Wi-Fi juga lebih cepat dan ada 23 band LTE sehingga Anda dapat membawa ponsel ini ke seluruh dunia dan tidak khawatir Anda tidak akan mendapatkan layanan telepon.



Hal yang baru pada iPhone 6S Plus (dan 6S) adalah 3D Touch, lapisan tekanan sensitif pada layar yang memungkinkan pengguna mengakses shortcut dengan menekan lebih dalam. Misalnya, jika menekan ikon aplikasi, seperti aplikasi kamera, Anda akan dapat melompat tepat untuk merekam video atau memotret video gerak lambat.



Fitur 3D Touch lain memungkinkan Anda menekan keras di sisi layar dan menggesek ke kanan untuk mengaktifkan multitasker itu.



Sekali lagi, iPhone yang lebih besar memiliki kamera belakang sedikit lebih baik. IPhone 6 dan 6 Plus sama-sama memiliki kamera iSight 8 megapiksel, dengan yang terakhir memiliki optical image stabilization dengan blur yang lebih sedikit. iPhone 6S dan 6S Plus memiliki kamera iSight 12 megapiksel baru dan perekaman video 4K.



SVP Apple Phil Schiller memamerkan foto un-retouched dengan performa cahaya rendah yang menakjubkan dan resolusi lebih tinggi serta panorama dengan resolusi yang lebih tinggi.



Selain itu, kamera FaceTime depan iPhone 6S Plus telah ditingkatkan menjadi 5 megapiksel dari 1,2 megapiksel pada iPhone 6 Plus. Dengan software khusus, kamera depan dapat menampilkan layar putih secara cepat tepat sebelum pemotretan untuk menerangi selfie.



Apple juga mempercepat sensor sidik jari TouchID dengan sensor sidik jari Touch ID generasi kedua pada iPhone 6S Plus baru yang dua kali lebih cepat daripada yang lama.



IPhone 6S Plus akan tersedia dalam empat warna: emas, perak, abu-abu, dan yang baru, mawar emas.



ERWIN Z | MASHABLE