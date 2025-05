TEMPO.CO, Jakarta - Astronot NASA, Scott Kelly, memposting foto Kota Mekah, Arab Saudi, dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau International Space Station.



Foto itu di ambil pada Rabu lalu. Dalam cuitannya di akun Twitter @StationCDRKelly, Kelly menulis,"#GoodMorning to the Holy City of #Mecca #Makkah! #YearInSpace."



Kota Mekah terlihat putih. Jika gambar ini dilihat dengan zoom in, bangunan Ka'bah juga terlihat putih. Kota Mekah memang dipenuhi oleh bangunan Masjidil Haram, yang menggunakan warna putih, terutama untuk bagian kubah dan atapnya.



Pada musim haji tahun ini, Kota Mekah dipenuhi bangunan tenda antiapi, yang juga menggunakan warna putih. Ini merupakan tenda tempat para jamaah haji dari berbagai negara tinggal selama melaksanakan ritual.



Sedangkan sekitar pukul enam pagi tadi, Kelly kembali memposting foto dengan dominan warna biru yang diselingi kilauan lampu. Kelly mencuit,"Day181. Arabian Night over the Arabian Gulf. #GoodNight from @Space_station! #YearInSpace



Kelly sebelumnya juga memposting foto sebuah danau dan meminta para pengikutnya untuk menyebutkan nama danau itu. Lainnya, Kelly memposting foto Itali dan mengucapkan selamat malam berbahasa Itali yaitu #BuonaNotte. Kelly telah berada selama sekitar enam bulan di stasiun ini.



TWITTER | BUDI RIZA