Cara Menemukan Ponsel Hilang dengan Find My Device

TEMPO.CO, Jakarta - Google telah meningkatkan fitur pencari perangkat atau Find My Device pada android. Pembaruan fitur terbaru membuat pengguna Android kini bisa melihat posisi pengguna lain yang membagikan lokasinya. Layanan baru ini masuk dalam pembaruan fitur Android pada Maret 2025 yang telah tersedia untuk banyak pengguna.

Find My Device bisa menampilkan peta lokasi teman atau anggota keluarga yang telah membagikan lokasinya. Fitur semacam ini sebelumnya hanya tersedia di Google Maps. Dengan fitur terbaru tersebut, semakin mudah bagi pengguna ponsel untuk melacak perangkat selulernya, terlebih jika ponsel tersebut hilang. Cara Melacak Ponsel dengan Find My Device Dilansir dari How to Geek, secara default, setiap perangkat Android otomatis tergabung dalam jaringan Find My Device milik Google. Misalnya, jika Anda memiliki Chipolo CARD Point di dalam dompet dan lupa meninggalkannya di suatu tempat, Anda bisa menandainya sebagai "hilang".

Perangkat Android di sekitar yang tergabung dalam jaringan Find My Device akan mendeteksi pelacak tersebut dan mengirimkan lokasinya kembali kepada Anda. Berikut langkah-langkahnya.

1. Periksa Keaktifan Fitur Lokasi

Untuk melacak perangkat yang hilang, fitur Lokasi harus diaktifkan. Buka Pengaturan pada perangkat, lalu pilih Lokasi. Jika Anda tidak menemukan opsi "Lokasi", kunjungi situs dukungan pabrikan perangkat Anda untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Aktifkan Lokasi untuk memastikan perangkat Anda dapat dilacak.

2. Periksa Find My Device

Find My Device adalah fitur yang memungkinkan Anda melacak perangkat yang hilang. Buka Pengaturan, lalu pilih Google dan kemudian Semua Layanan jika ada tab, kemudian pilih Find My Device. Pastikan opsi "Gunakan Find My Device" diaktifkan. Pada perangkat dengan versi Android 5.0 dan yang lebih rendah, pengaturan ini dapat ditemukan di aplikasi "Google Settings".

3. Jika Ponsel Mati

Jika ponsel Anda dalam keadaan mati atau tidak memiliki koneksi internet, maka yang harus dilakukan adalah buka pengaturan, pilih Google, kemudian Semua Layanan (jika ada tab), lalu pilih Find My Device. Ketuk opsi Find your offline devices.

Secara otomatis perangkat Anda diatur pada opsi "Dengan jaringan di area lalu lintas tinggi saja" untuk menyimpan lokasi terbaru yang terenkripsi dengan Google dan membantu menemukan perangkat offline Anda maupun perangkat offline milik orang lain sebagai bagian dari jaringan crowdsourced perangkat Android.

Seperti yang telah disebutkan, mulai April 2024, semua perangkat Android otomatis tergabung dalam jaringan Find My Device. Fitur ini memungkinkan sistem crowdsourcing yang dapat membantu menemukan perangkat hilang yang berada di luar jangkauan Anda. Namun, Anda tetap memiliki opsi untuk tidak berpartisipasi.

Untuk keluar dari jaringan Find My Device, buka perangkat Android Anda dan masuk ke Pengaturan > Google > Find My Device. Lalu, matikan opsi "Gunakan Find My Device."

Jika perangkat berharga Anda hilang, jangan panik. Baik untuk melacak ponsel yang hilang maupun melakukan penghapusan data jarak jauh, Find My Device adalah alat gratis yang sangat berguna bagi pengguna Android.

Defara Dhanya dan Putri Safira Pitaloka berkontribusi dalam penulisan artikel ini.