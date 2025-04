Cisco Umumkan Solusi Jaringan Generasi Terbaru untuk Enterprise

TEMPO.CO, Jakarta - Cisco mengumumkan solusi dalam teknologi jaringan enterprise untuk menjawab tantangan konektivitas dan distribusi teknologi semakin meningkat. Hasil dari penelitian dan pengembangan Cisco selama bertahun-tahun itu bisa mengelola hingga ratusan perangkat, bahkan diharapkan bisa mengelola 1 juta perangkat di tahun 2020.



“Jaringan semakin menjadi bagian yang sangat menentukan dari kesuksesan bisnis, tapi pada akhirnya ini juga menjadi beban berat,” kata Chuck Robbins, Chief Executive Officer Cisco. “Dengan membangun jaringan yang lebih intuitif, kami menciptakan platform yang lebih cerdas dengan keamanan yang tak tertandingi saat ini dan ke depannya bisa mendorong kemajuan bisnis serta menciptakan peluang baru untuk pelaku bisnis maupun organisasi di mana saja.”



Pendekatan yang dilakukan Cisco mampu menciptakan sistem berdasarkan intuisi dengan kemampuan untuk terus menerus belajar, beradaptasi, melakukan otomasi sekaligus melindungi, dan mengoptimalkan operasional jaringan serta mempertahankan diri dari lanskap ancaman yang terus berevolusi.



“Encrypted Traffic Analytics (ETA) dari Cisco bisa menjawab tantangan keamanan jaringan yang sebelumnya dianggap tak terpecahkan,” kata David Goeckeler, senior vice president dan general manager untuk jaringan dan keamanan.



Sejauh ini, 75 dari perusahaan dan organisasi global terdepan telah menjalankan uji coba awal solusi jaringan generasi berikutnya dari Cisco ini, termasuk DB Systel GmbH, Jade University of Applied Sciences, NASA, Royal Caribbean Cruises Ltd., Scentsy, UZ Leuven and Wipro.



ERWIN Z