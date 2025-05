SWA.CO.ID, Jakarta - BlackBerry Limited telah menyelesaikan akuisisi AtHoc, perusahaan penyedia jaringan komunikasi krisis yang aman. AtHoc akan beroperasi sebagai sebuah divisi di dalam BlackBerry.



Chief Executive Office AtHoc, Guy Miasnik, akan memimpin divisi ini sebagai bagian dari tim pimpinan senior di BlackBerry dan bertanggung jawab langsung kepada John Chen, Executive Chairman and Chief Executive Officer.



Platform perangkat lunak AtHoc mendukung pengguna, perangkat, dan organisasi untuk bertukar informasi penting dengan waktu yang riil selama operasi kelangsungan Bisnis dan keselamatan hidup. Platform ini secara aman terhubung dengan berbagai macam perangkat, termasuk perangkat selular yang menggunakan iOS, Android, desktop PC dan Mac, digital display, radio, telephone berbasis IP, sirene, fire panels, dan juga pengeras suara untuk memfasilitasi kolaborasi dan meningkatkan kesadaran situasi.



AtHoc dinyatakan sebagai “leader” oleh perusahaan analisa industry Gartner, dan posisi tertinggi dengan kemampuan untuk eksekusi pada ‘Magic Quadrant’ dari perusahaan untuk U.S. Emergency/Mass Notification Services.



AtHoc memiliki pengguna di seluruh dunia, baik di sektor publik maupun swasta, serta merupakan pemimpin penyedia komunikasi krisis kepada Departments of Defense (DoD) Amerika Serikat dan Homeland Security (DHS).



AtHoc membantu untuk menjaga keamanan jutaan masyarakat dan ribuan organisasi, termasuk perusahaan-perusahaan internasional terkemuka dengan teknologi tinggi, industri berat, dan industri dengan misi penting, termasuk institusi penyedia jasa kesehatan dan juga para agen federal Amerika Serikat.



Departmen Keuangan AS, Departemen Energi AS, Centers for Disease Control and the Food and Drug Aministration (Badan Pusat Kontrol Penyakit dan Administrasi Makanan dan Obat) juga termasuk didalamnya.



Yang baru saja diumumkan adalah perusahaan ini telah dipilih oleh U.S. Transportation Security Administration (TSA), suatu agen komponen dari DH (Homeland Security), untuk menyediakan komunikasi krisis untuk semua staf TSA di lebih dari 200 airport besar. Semakin banyak organisasi yang sadar akan kebutuhan untuk komunikasi dan kolaborasi massa dengan legislasi baru seperti Interoperable Communications Act DHS.



AtHoc dipercaya untuk mendukung pemenuhan hukum ini yang memerlukan badan keamanan dalam negeri untuk mengatur pengoperasian komunikasi untuk operasi harian, acara yang direncanakan, dan situasi emergensi.



Teknologi AtHoc memperkuat misi BlackBerry untuk menyediakan solusi komunikasi yang aman untuk dunia yang selalu terhubung. Teknologi ini mengintegrasikan portofolio solusi cross-platform enterprise dari BlackBerry dan jaringan global BlackBerry yang terpercaya yang mendukung kemampuan baru untuk keselamatan, keamanan, dan komunikasi bisnis.



Aplikasi baru dapat mengintegrasikan solusi AtHoc dengan WatchDox untuk mendistribusikan dokumen rahasia secara aman pada saat situasi emergensi.



Sebagai bagian dari nilai tambah solusi, portofolio AtHoc saat ini akan terus disediakan, termasuk solusi AtHoc Connect™ yang mendukung organisasi untuk menciptakan perizinan berbasis komunitas yang aman sesuai dengan kebutuhan mereka.



