Equinix Resmikan Pusat Data AI Pertama di Jakarta Senilai Rp 1,2 Triliun

Presiden Direktur Utama Equinix Indonesia Haris Izmee mengatakan investasi pusat data tersebut mencapai US$ 74 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun. “Capex investasi kami untuk pasar pertama ini sekitar US$ 38 juta (sekitar Rp 627 miliar). Secara total untuk JK1 ini sekitar US$ 74 juta,” kata Haris Izmee dalam acara peresmian, Kamis.