Go-Jek Masuk Aplikasi Lokal Terpopuler di Google Play

TEMPO.CO, Jakarta - Memperingati HUT Republik Indonesia ke-70, Google mengumumkan lima aplikasi kreasi lokal dengan popularitas tertinggi di antara pengguna Android di Indonesia.



“Kreasi mereka membantu menunjukkan keragaman wisata dan budaya tanah air, serta memberi kemudahan bagi netizen menjalani rutinitas mereka, seperti melaporkan masalah di sekitar komunitas dan mendapatkan bantuan transportasi,” demikian rilis Google yang diterima Tempo, Kamis, 13 Agustus 2015.



Google Play menyatakan akan terus berkomitmen untuk membantu pengembang-pengembang lokal di Indonesia untuk bisa menunjukkan kreasi mereka kepada dunia, sekaligus membantu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna smartphone yang terus berkembang di Indonesia.



Berikut adalah lima aplikasi tersebut:



Wisata Lokal

Indonesia adalah negara yang kaya akan cerita, dan menawarkan beragam keindahan untuk dieksplor. Bagi Anda yang berencana untuk menjelajahi tanah air, aplikasi ini memiliki informasi yang komprehensif mengenai destinasi wisata lokal. Data yang mereka miliki cukup lengkap, seperti atraksi wisata berdasarkan provinsi, taman nasional dan pulau, lengkap dengan foto, peta, ulasan pengunjung dan fitur untuk berbagi informasi lewat media sosial. Dari pusat jajanan hingga tempat belajar alat musik lokal. Wisata Lokal akan mengubah smartphone Anda menjadi travel guide lokal yang komprehensif.







Qlue: Jakarta Smart City

Dengan menggunakan foto dan lokasi, Qlue adalah aplikasi media sosial yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melaporkan dan mendiskusikan masalah pada lingkungan sekitar mereka, seperti sanitasi, jalan rusak, dan lainnya. Bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan program Jakarta Smart City, aplikasi ini membantu pemerintah dalam memonitor dan menyelesaikan masalah-masalah yang dilaporkan. Qlue juga membantu pengguna menemukan bisnis di sekitar mereka, di mana pengguna bisa memberikan ulasan agar bisnis-bisnis tersebut bisa semakin berkembang.







PicMix: Collage Photo Maker

Ada banyak sekali aplikasi foto dan kamera di luar sana, tapi tak banyak yang tahu kalau ada kreasi anak Indonesia yang tak kalah hebat. Dengan fitur frame dan stiker yang kreatif, PicMix membuat pengalaman berbagi foto ke media sosial dan aplikasi chatting menjadi lebih menyenangkan. Made in Indonesia!







Go-Jek

Thanks to Go-Jek, pengalaman “abang ojek” Anda menjadi jauh lebih berbeda, baik saat harus pergi ke suatu tempat, mengantarkan barang, hingga membeli makanan yang Anda inginkan kapan saja. Aplikasi Go-Jek di Android membuat pengalaman ini menjadi dua kali lipat lebih nyaman, cepat, dan mudah diakses.



Traveloka App

Selain harga yang ditawarkan oleh Traveloka terjangkau, faktor lain yang membuat aplikasi ini sangat populer bagi pengguna Android adalah adanya informasi tampilan harga net. Artinya, tidak ada lagi biaya tambahan atau tersembunyi yang perlu dibayarkan. Traveloka App juga memberikan kemudahan penggunanya untuk booking hotel dan informasi tiket pesawat murah.



ERWIN Z