Google Memperbarui Find My Device: Apa Saja Fungsi Aplikasi Ini?

GOOGLE telah meningkatkan fitur pencari perangkat atau Find My Device di android. Pembaruan fitur terbaru membuat pengguna android kini bisa melihat posisi pengguna lain yang membagikan lokasinya.

Layanan baru ini masuk dalam pembaruan fitur android pada Maret 2025 yang telah tersedia untuk banyak pengguna. Find My Device bisa menampilkan peta lokasi teman atau anggota keluarga yang telah membagikan lokasinya. Fitur semacam ini sebelumnya hanya tersedia di Google Maps.

Find My Device adalah fitur keamanan yang disediakan oleh Google untuk perangkat Android agar pengguna bisa melacak, mengunci, atau menghapus data dari perangkat yang hilang atau dicuri. Fitur ini terhubung dengan akun Google pengguna dan dapat diakses melalui situs web atau aplikasi Find My Device.

Dikutip dari Antara, fitur baru ini diumumkan dalam pembaruan fitur Android pekan lalu dan kini tersedia untuk lebih banyak pengguna. Pengguna juga bisa berbagi lokasinya dengan teman atau anggota keluarganya melalui Google Maps, tapi fitur serupa juga kini hadir untuk mereka yang nyaman menggunakan aplikasi Find My Device di Android.

Dikutip dari How to Geek konsep dasarnya bahwa pengguna dapat membuka aplikasi Find My Device di Android dan melihat daftar perangkat beserta lokasinya di peta.