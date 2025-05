Hadir November, Harga Samsung Oculus Gear VR Turun Setengah

TEMPO.CO, Los Angeles: Samsung telah mengumumkan bahwa harga Oculus Gear VR akan turun setengah ketika diluncurkan pada bulan November, dan perangkat itu kini kompatibel dengan smartphone Samsung Galaxy 2015.



Samsung Gear VR 2015 akan dirilis pada bulan November seharga US$ 99 (Rp 1,4 juta) dan akan bekerja dengan baik dengan Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, dan Note 5. Ini kontras dengan harga sebelumnya sebesar US$ 199 (Rp 2,9 juta) dan kompatibilitas terbatas dengan perangkat Galaxy, menurut ZD Net.



Penurunan harga adalah bagian dari tawaran Samsung dan Oculus untuk menggaet pelanggan yang lebih luas dari teknologi barunya. Gear VR akan menggunakan layar super AMOLED resolusi tinggi sebagai layarnya, The Financial Times melaporkan.



Hal lain yang patut dicatat adalah bahwa Samsung Gear VR 2015 seberat 310 gram adalah 22 persen lebih ringan dibandingkan dengan model awal, yang pertama kali dirilis sebagai edisi inovator beberapa tahun yang lalu. Selain itu, alat itu akan memberikan pengguna akses ke lebih banyak konten.



Pada hari Kamis, 24 September 2015, wakil presiden senior Samsung Mobile Peter Koo meluncurkan Gear VR terbaru di konferensi pengembang Oculus Connect yang diadakan di Hollywood. Eksekutif itu mengatakan headset mobile baru ini akan membantu virtual reality menjadi bagian dari "mainstream" teknologi. "Ini adalah virtual reality untuk semua orang," kata Koo.



Karena penggunaan utama Samsung Gear VR untuk game, perusahaan telah memperluas dukungan game untuk perangkat ini. Gear VR dan Oculus Rift juga akan menambah Netfix, Hulu, Vimeo, dan konten lainnya dalam waktu dekat.



Meskipun harga Samsung Gear VR turun setengah, headset portable ini masih lebih mahal daripada Google Cardboard. Yang terakhir ini terbuat dari bahan lebih sederhana dan lebih murah, sehingga harganya lebih rendah secara keseluruhan. Selain itu, perangkat ini memiliki sensor untuk kepala pengguna dan bantal di sekitar mata, membuat pengalaman VR lebih nyaman.



Sementara itu, Oculus bersiap-siap untuk mengungkap headset Rift berbasis PC awal tahun depan. Perangkat itu, yang akan datang dengan PC yang kompatibel dengan software VR-nya, dikabarkan akan dibanderol lebih dari US$ 1.000.



ERWIN Z | CHRISTIANPOST