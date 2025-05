Harga BlackBerry Priv Turun Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - BlackBerry kembali menurunkan harga ponsel pintarnya. Ponsel BlackBerry Priv, ponsel pertama BlackBerry dengan sistem operasi Android mengalami penurunan harga yang cukup tajam di kawasan Amerika Serikat.



Ponsel yang awalnya dilepas ke pasar dengan harga US$ 699 atau setara Rp 9,4 juta itu kini turun jauh hingga hampir setengah harga. Situs perdagangan elektronik di Amerika Serikat kini menjual BlackBerry Priv seharga US$ 374,99 atau setara Rp 5 juta.



Dalam situsnya New Egg menurunkan harga perangkat ini hingga 53 persen, seperti dilansir melalui GSMArena.com, Senin 13 Juni 2016.



Ponsel ini sebelumnya juga sempat mengalami penurunan harga pada April 2016. Sejak April ponsel BlackBerry Priv dijual dengan harga US$ 649 atau sekitar Rp 8,7 juta. Saat itu perusahaan mengklaim penurunan harga dilakukan guna menjangkau lebih banyak lagi pengguna di seluruh dunia.



Penurunan harga terakhir diduga sebagai indikasi bahwa ponsel ini mengalami penurunan minat dari pelanggan. Bahkan operator ponsel T-Mobile baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka telah berhenti menjual perangkat Priv secara online.



BlackBerry Priv diluncurkan sejak November 2015. Ponsel ini merupakan produk pertama BlackBerry di kelas premium yang menggunakan sistem operasi Android.



Priv memiliki bentuk curve atau melengkung dan menggunakan bahan dasar metal dengan layar sentuh yang luas. Ponsel baru ini juga dilengkapi papan tombol atau keyboard khas BlackBerry. Papan tombol tersedia bukan di dalam layar sentuh, namun papan berada tepat dibelakang layar. Papan akan ditemukan dengan menggeser layar ke arah atas. Ponsel ini memang memiliki bagian fisik yang dapat digeser ke arah atas.



BlackBerry dengan sistem Android ini memiliki layar 5.5 inci dengan layar AMOLED. Ponsel terbaru keluaran BlackBerry ini memiliki kerapatan layar 1440x2560 piksel.



Ponsel ini juga dilengkapi papan tombol atau keyboard Qwerty yang terdiri dari empat baris. Tepat di area tombol terdapat sensor yang juga berfungsi sebagai trackball atau pengatur arah.



