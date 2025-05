HTC Luncurkan Ponsel Mewah One M9+, Harga Rp 10 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - HTC memperkenalkan ponsel terbarunya kepada publik. Produsen asal Taiwan ini menempatkan seri One M9+ itu untuk bersaing di segmen kelas atas (high end).



Dalam peluncuran di Jakarta, Kamis, 3 September 2015 itu, HTC mengusung tampilan mewah pada One M9+. "Kami senang membawa HTC One M9+ ini ke Indonesia," ujar Presiden HTC Asia Selatan Faisal Shiddiqui.



Berbalut baja pada seluruh badan ponsel, One M9+ seakan menegaskan bukan ponsel, melainkan perhiasan. Tak hanya itu, kesan mewah tampak dari dua pilihan warna, yaitu dual-tone silver dan rose gold.



Selain penampilan mewah, HTC One M9+ dilengkapi dengan teknologi canggih. Sebut saja kamera ganda 20 megapixel di belakang, kamera 4 ultrapiksel di depan, dan resolusi layar hingga 2K.



Dengan slot microSD yang disediakan, One M9+ menyediakan kapasitas penyimpanan hingga 2 terabita. Jadi pengguna tidak perlu khawatir dengan banyaknya data yang disimpan di dalam gawainya.



Selain itu, ponsel dengan layar 5,2 inci ini didukung dengan RAM sebesar 3 gigabita. "Jadi kinerja ponsel akan makin optimal," tutur Senior Product Engineer HTC Satrio Wibowo.



Pada memori internalnya, One M9+ sudah terpasang kapasitas penyimpanan 32 GB.



Dibanderol dengan harga sekitar Rp 10 juta, One M9+ menyasar pasar high end yang dikuasai pesaing. Produk ini sudah bisa didapat konsumen pada 10 September 2015 dengan pra-pemesanan.



MARTHA WARTA S.| BINTORO AGUNG S.