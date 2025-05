TEMPO.CO, Los Angeles - unggulan HTC, One M9, mungkin bukan ponsel pintar baru yang paling diterima dengan baik pada 2015. Tapi ponsel itu memiliki perbedaan dengan menjadi salah satu perangkat non-Nexus pertama yang benar-benar ditingkatkan ke Android 6.0 Marshmallow.



Hanya sehari setelah OEM itu mengumumkan ponsel tersebut akan menerima update dalam 48 jam, beberapa pengguna telah melaporkan bahwa peluncuran telah dimulai dan mereka sudah mulai menerima update OTA.



Namun, sebelum Anda mengeluh karena belum mendapatkannya, peluncuran itu tampaknya akan dimulai dengan perangkat unlocked di Amerika Serikat untuk saat ini.



Pembaruan datang dalam dua file. File 99,47 MB datang pertama dan tampaknya akan membuka jalan bagi pembaruan yang sebenarnya. Maka update Android 6.0 sebenarnya adalah yang berikutnya, dengan unduhan 1.21GB.



Perhatikan bahwa itu hanya versi 6.0, bukan 6.0.1. Tapi, jika Anda sudah menunggu untuk waktu yang lama, itu bukan masalah, dan Anda akan menunggu sampai minor update segera tiba.



Pengguna HTC One M9 dapat merasakan fitur Marshmallow ini, yakni Now on Tap yang akan memungkinkan Anda mengakses informasi kontekstual dari aplikasi apa pun tanpa harus meninggalkan aplikasi itu, Doze yang memperpanjang hidup baterai Anda bila perangkat Anda menganggur, sistem perizinan baru, dan kartu microSD Anda dapat dikonversi menjadi penyimpanan internal (tapi dengan peringatan tentu saja).



ANDROIDCOMMUNITY | ERWIN Z.