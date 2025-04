HTC U11 Catat Hasil Tes AnTuTu Terbaik untuk Mei 2017

TEMPO.CO, Beijing - HTC U11 telah melampaui iPhone 7 Plus dalam hasil kinerja keseluruhan menurut pengujian aplikasi benchmark AnTuTu pada bulan Mei 2017. Dengan skor rata-rata 180.079, U11 unggul atas skor rata-rata iPhone 7 Plus 174.299, sebagaimana dikutip GSMArena, Sabtu 1 Juli 2017.



Mengikuti di belakang adalah Xiaomi Mi 6 di posisi ketiga dengan poin 172,4k, serta Galaxy S8 dan S8+ di posisi keempat dan kelima dengan poin sekitar 172,3k.

Pengujian ini dilakukan selama bulan Mei.





Hasil ini membuat Mei sebagai bulan pertama sejak peluncuran iPhone 7 Plus, di mana perangkat iOS Apple tercepat itu tidak lagi menjadi ponsel tercepat di dunia.



Pada bulan Mei, tempat iPhone 7 diambil alih oleh Xiaomi Mi 6 dan Galaxy S8/S8+. Bahkan, skor rata-rata iPhone 7 juga menurun. Hal ini umum terjadi untuk ponsel yang relatif tidak baru lagi dan perangkat lunaknya diperbarui.



Dalam situasi iPhone 7 ini, AnTuTu berspekulasi bahwa pengurangan skor UX dan single-core untuk iPhone 7 bisa dikaitkan dengan pembaruan iOS 10.3.



Hasil ini juga memperlihat kesenjangan kinerja yang jauh lebih kecil antara ponsel Android dan Apple dari yang biasa terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya kita akan melihat chip yang lebih kuat dan lebih efisien pada ponsel di tahun-tahun mendatang.



Dari daftar Android, terlihat HTC U11 menyalip Galaxy S8+ untuk menjadi ponsel Android berkinerja terbaik. Model ini didukung oleh Snapdragon 835, dengan kecepatan CPU clock hingga 2,45 GHz, disandingkan dengan GPU Adreno 540, dan menawarkan kombinasi RAM 4 GB dan penyimpanan internal 64GB.



Sementara itu, Xiaomi Mi 6 juga melampaui Galaxy S8/S8+ dan menempati peringkat kedua dalam daftar Android. Xiaomi Mi 6 juga didukung oleh Snapdragon 835 dengan kecepatan CPU clock hingga 2,45 GHz, dan menawarkan RAM 6GB.



Galaxy S8 dan S8+ berada di peringkat ketiga dan keempat masing-masing dengan perbedaan yang kecil. Konfigurasi keseluruhan kedua model ini hampir sama, karena itu nilai dari dua model ini sangat dekat.



Ponsel lainnya pada daftar top 10 adalah OnePlus 3T (kelima), OnePlus 3 (keenam), LeEco Le Pro3 (ketujuh), LeEco Le Max2 (kedelapan), Asus Zenfone 3 Deluxe (kesembilan), dan ZTE Axon 7 (kesepuluh).



HTC telah menghasilkan dua versi berbeda dari ponsel andalan terbarunya ini. HTC U11 diluncurkan di AS oleh Sprint dengan RAM 4GB dan ROM 64GB seharga 696 dolar AS atau sekitar Rp 9 juta. Namun, versi U11 yang tidak terkunci lainnya hadir dengan RAM 6GB dan ROM 128GB.



