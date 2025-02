Huawei Band 10 Akan Hadir di Indonesia, Ini Spesifikasinya

Bagian kotak gelang memiliki layar AMOLED sebesar 1,47 inci berukuran 194 x 368 piksel dengan PPI (Pixel per Inch) 282. Layar sentuh tersedia untuk mendukung interaksi menggeser dan menyentuh layar. Gelang ini juga menyediakan tombol pada bagian samping kanan kotak layar.

Huawei mengklaim daya tahan baterai gelang ini bisa 14 hari. Ketahanan daya selama itu dalam kondisi pemantauan detak jantung yang aktif, Huawei TruSleep mati di malam hari, 30 menit latihan per minggu, notifikasi pesan aktif (50 pesan, enam panggilan, dan tiga alarm per hari), dan layar menyala 200 kali per hari.