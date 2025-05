TEMPO.CO, Jakarta - Telepon seluler cerdas Huawei Mate S dikabarkan bakal diperkenalkan ke publik besok di Berlin, Jerman. Ponsel ini dikabarkan memiliki variasi teknologi Force Touch, yang pertama kali diperkenalkan Apple untuk laptopnya, New Macbook.



"Resolusi kameranya cukup tinggi sehingga bisa digunakan untuk membuat foto selfie dan ngobrol video," demikian ditulis situs web Phone Arena, Rabu, 2 September 2015.



Menurut Phone Arena, ponsel ini diperkirakan bakal dilengkapi layar 5,7 inci dengan resolusi high definition 1.080 x 1.920 piksel. Ini setara dengan 386 piksel per inci.



Untuk prosesornya, Huawei bakal memasang chipset 935, yang merupakan buatan sendiri. Chipset ini memiliki delapan inti dengan kecepatan 2,1 gigahertz dan kartu grafis Mali-T628 MP4.



Kapasitas memorinya mencapai 3 gigabita dengan kapasitas penyimpanan internal 64 gigabita. Kamera utama memiliki resolusi 20 megapiksel dengan kamera depan 8 megapiksel.



Ada fitur sensor jari yang bakal dipasang di bawah kamera belakang. Dan kapasitas baterai yang ditawarkan cukup besar, yaitu 4.100 mAh. Ponsel ini masih menggunakan sistem operasi besutan Google, yaitu Android Lollipop, yang didesain secara khusus untuk menampilkan antarmuka yang berbeda.



Ponsel ini dikabarkan memiliki fitur menulis huruf untuk mengaktifkan aplikasi tertentu. Misalnya menulis huruf "C" pada layar dengan jari untuk mengaktifkan kamera.



Fitur ini telah ada pada ponsel kelas entry besutan Advan, yang ditawarkan dengan harga sekitar Rp 1 juta.



PHONE ARENA | BUDI RIZA