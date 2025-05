Ilmuwan Sebut Penambahan Es di Antartika Anomali Sementara

Selama periode 2002 hingga 2020, lapisan es Antartika terus kehilangan massa, dengan laju kehilangan meningkat signifikan dari rata-rata 81 miliar ton per tahun menjadi 157 miliar ton per tahun. Namun, tren tersebut berubah dalam tiga tahun terakhir studi, dengan Antartika mencatat penambahan rata-rata 119 miliar ton es per tahun. Empat gletser di Antartika Timur juga dilaporkan beralih dari kehilangan es cepat menjadi penambahan massa yang signifikan.