iPhone 8 dan iPhone X Mahal? Ini Kata Tim Cook

TEMPO.CO, California - Ketiga seri iPhone baru saja dirilis, yakni iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X. Harganya? Seperti yang diprediksi sebelumnya, di atas US$ 700 untuk varian paling rendah iPhone 8, dan US$ 999 untuk varian paling rendah iPhone X, belum termasuk pajak masuk negara.



Namun, CEO Apple Tim Cook menepis anggapan bahwa produk dari perusahaan berlambang apel keroak ini hanya dibikin untuk orang kaya. "Kami hanya menampilkan produk terbaik," kata dia, seperti dilansir laman media Fortune, Rabu, 13 September 2017.



Cook menyebut ada produk Apple yang dijual dengan harga di bawah US$ 300, atau setara dengan Rp 4 juta. "Ada iPad dan iPhone, tergantung Anda memilih tipe produknya," ujar dia. "Kalau mahal, tidak mungkin ada 1 miliar Apple terjual hingga sekarang."



Dia pula menolak kalau Apple mengambil margin keuntungan yang tinggi. "Kami jual sesuai dan tak jauh dari nilai produksi," kata Cook. Menurut dia, ada perusahaan teknologi yang mengambil margin sangat besar. Namun, Cook tidak menyebut secara spesifik perusahaan tersebut.



Memang, selama ini, Apple meluncurkan dua segmen produk: premium dan menengah. Ponsel iPhone SE, misalnya, yang dijual mulai harga Rp 4 juta. Untuk kelas premium ada Apple Watch Special Edition yang harganya bisa mencapai Rp 100 juta.



Produk terbaru mereka, iPhone X (dibaca iPhone ten) memang dilego dengan harga mulai dari US$ 999, atau setara dengan Rp 13, juta. Ini menjadi ponsel termahal dalam sejarah iPhone.



FORTUNE | ZUL'AINI FI'ID N | AMRI MAHBUB