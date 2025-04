Jajaran Game PlayStation Plus April 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Pada April 2025 ini, pelanggan PlayStation Plus Extra dan Deluxe akan kedatangan enam game baru daftar katalognya. Para pelanggan tentu akan senang dengan kedatangan Hogwarts Legacy .

Hogwarts Legacy sukses besar dalam peluncurannya pada 2023. Role playing game ini tak hanya disukai oleh para penggemar novel dan film Harry Potter, tapi juga gamer secara umum. Sistem permainannya sangat solid dan mengetengahkan cerita yang tak kalah seru dibanding versi novelnya. Game ini masih ramai dimainkan hingga sekarang dengan harga yang masih relatif tinggi. Jadi pelanggan akan merasa ketinggalan jika tak sampai memainkannya.

Game lain yang juga menarik adalah Battlefield 1. Biarpun lawas, permainan first person shooting ini tetap seru dimainkan. Permainan jenis ini memang akan banyak disukai karena sistem permainannya sederhana dengan gameplay yang dapat dipahami semua orang. Belum lagi ketegangan dalam menembak semua musuh yang ada dengan tiap stage yang menantang. Jadi tak perlu berpanjang-panjang untuk game yang satu ini.

