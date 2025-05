TEMPO.CO, San Francisco - Apple menggelar acara besar di San Francisco pada Rabu, 9 September 2015, dengan mengumumkan iPad Pro baru, Apple TV baru, dan, tentu saja, iPhone 6S dan 6S Plus baru. (Baca: Apple Luncurkan iPhone 6S dan 6S Plus, Ini Spesifikasinya)



Seperti setiap tahun, iPhone 6S dan 6S Plus menjadi iPhone terkuat yang pernah hadir. Perangkat ini memiliki prosesor yang lebih cepat, menjalankan iOS 9, dan mendukung 3D Touch--semua fitur baru. Tapi kamera barulah yang paling dinantikan.



iPhone 6S dan 6S Plus memiliki kamera iSight (di bagian belakang) dengan resolusi lebih tinggi, 12 megapiksel, dan flash dual-LED. Peningkatan megapiksel itu akan membuat foto Anda terlihat lebih tajam dari sebelumnya serta lebih banyak detail ketika Anda memperbesarnya.



Aperture pada lensa kamera belakang adalah f/2.2, di bawah Galaxy S6/Note 5/GS6 Edge+ dan LG G4 yang memiliki aperture f/1.9 dan f/1.8. Aperture mengontrol seberapa banyak cahaya yang diserap kamera, yang mempengaruhi kinerja kamera dalam kondisi cahaya rendah. Namun Apple mengatakan kamera belakangnya akan mengambil foto cahaya rendah yang lebih baik daripada ponsel lainnya.



Bukan hanya kamera belakang yang lebih baik, kamera FaceTime HD (depan) pun telah menerima pembaruan terbesar, melompat dari kamera 1,2 megapiksel menjadi 5 megapiksel.



Untuk membantu menangkap selfies yang lebih baik, Apple menggabungkan fungsi perangkat lunak baru yang disebut Retina Flash. Pada dasarnya, tepat sebelum kamera depan mengunci pemotretan, layarnya akan menampilkan layar putih secara cepat untuk membantu menerangi wajah Anda. Apple mengatakan selfie akan memiliki "warna yang benar-benar hidup dan warna kulit lebih terlihat alami".



Fitur baru kamera lainnya disebut Live Photos. Ketika Anda mengambil foto, kamera merekam beberapa detik video sebelum dan sesudahnya, lengkap dengan suara. Ini pada dasarnya GIF (bukan video). Kelemahan Live Photos adalah mereka hanya akan dapat dilihat pada perangkat iOS di Mac melalui aplikasi Photos.



Aplikasi Facebook juga akan mendukung Live Photos. Apple mengatakan Live Photos juga bisa diatur sebagai wallpaper layar.



Dan akhirnya, untuk pertama kalinya pada iPhone, iPhone 6S dan 6S Plus dapat merekam video resolusi 4K dengan resolusi 3.840 x 2.160 pada 30 frame per detik--empat kali resolusi full HD 1.920 x 1.080. Hal ini membuat iPhone setara dengan ponsel Android yang telah mampu merekam video 4K.



Dua kamera iPhone 6/6s mempertahankan perekaman video slow-motion pada resolusi 1.080p pada 120 fps dan 720p pada 240 fps. Pengguna tidak akan menemukan optical image stabilization (OIS) pada iPhone 6S. OIS eksklusif untuk iPhone yang lebih besar 6S Plus.



