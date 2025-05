Kini Orang Indonesia Tak Segan Beli Aplikasi Premium

TEMPO.CO, Jakarta -Perilaku pengguna aplikasi mobile di gawai maupun ponsel pintar di Indonesia dinilai mulai berubah dan kini tak lagi ragu-ragu mengeluarkan uang untuk berbelanja di toko aplikasi.



Hal itu diyakini Direktur Pertumbuhan wilayah Asia Opera Software ASA, Ivollex Hodiny, saat memperkenalkan paket langganan mingguan Opera Mobile Store dengan tiga provider besar di Indonesia yakni Telkomsel, Indosat dan XL, di Jakarta, Selasa.



"Ada pergeseran kebiasaan pengguna aplikasi mobile di Indonesia, tidak sedikit yang biasanya cuma menggunakan yang gratisan kini membeli versi premium dari aplikasi-aplikasi yang memang mereka butuhkan," kata Ivollex.



Hal itu pula yang mendasari keyakinan Ivollex bahwa kehadiran paket langganan mingguan Opera Mobile Store bakal mendapat sambutan di Indonesia.



Terlebih, dengan tarif yang terjangkau mulai dari Rp3.300 per pekan untuk pelanggan Telkomsel dan Rp5.500 per pekan untuk pelanggan Indosat dan XL, akan menjadi pilihan baru bagi pengguna aplikasi mobile di Indonesia, yang saat ini termasuk di lima besar dunia pengunduh aplikasi mobile, untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang diinginkan.



"Sejumlah games juga biasanya menerapkan sistem gratis pengunduhan hingga tingkat tertentu, sebelum meminta penggunanya untuk membeli edisi premium agar bisa terus menikmati permainan tersebut. Jadi ini cara yang murah untuk berlangganan," katanya.



Para pengguna yang memanfaatkan paket langganan per pekan Opera Mobile Store juga nantinya akan tetap bisa mengoperasikan aplikasi yang sudah mereka unduh meski masa langganan mereka telah habis.

