TEMPO.CO, Jakarta - Lenovo secara resmi memperkenalkan identitas merek barunya di Indonesia. “Kami belum mengubah logo sejak mengakuisisi IBM PC pada 2005,” kata Rajesh Thadani, Executive Director and General Manager, Lenovo Indonesia Region, dalam acara buka puasa bersama jurnalis di Jakarta, Selasa (30/6).



Perubahan logo tersebut hanya berselang satu bulan setelah perusahaan yang berbassis di Taiwan ini mengumumkan hasil fiscal year 2014/2015. Lenovo mencatat pendapatan US$ 46,3 miliar atau naik 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun laba kotornya naik 32 persen menjadi US$ 6,7 miliar.



Secara global, menurut Thadani, Lenovo kini memimpin pangsa pasar global sebesar 19,5 persen. Untuk pasar Server x86, perusahaan ini berada di posisi ketiga dengan pangsa pasar 7,9 persen. Sedangkan untuk segmen ponsel pintar Lenovo berada di posisi ketiga dengan total pangsa pasar 5,1 persen.



Di Indonesia, bisnis PC Lenovo masih berada di posisi kedua dengan pangsa pasar sebesar 19,8 persen. “Kami terus berusaha untuk menjadi nomor satu di Indonesia,” kata Thadani. Untuk ketagori ponsel pintar dan tablet, Lenovo mencatat masing-masing 5,1 dan 7,7 persen total pangsa pasar.



Pengenalan logo baru Lenovo ini didorong oleh perubahan dramatis akar perusahaan dari produsen PC menjadi pemimpin teknologi dan salah satu perusahaan consumer electronics. Lenovo mengklaim identitas baru itu lebih menarik, logo yang lebih dinamis, dan berenergi.



Merek baru ini, kata Thadani, merefleksikan warisan dan masa depan Lenovo. Logo ini mewujudkan keinginan Lenovo untuk tampil beda dan mencerminkan sifat konsumen yang dinamis. Bila sebelumnya Lenovo memilik moto: “Lenovo For Those Who Do”, kini menjadi “Life Never Stand Still”.



Transformasi identitas merek baru ini pertama kali ditampilkan dalam ajang Lenovo Tech World di Beijing, Cina, baru-baru ini. Sejauh ini Lenovo telah mengakuisisi delapan perusahaan, termasuk IBM X86 Server dan Motorola Mobility.



