Meizu M2 Note Andalkan Polikarbonat dan Resolusi Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Lazada Indonesia dan Meizu Technology bekerja sama meluncurkan M2 Note, ponsel untuk kelas menengah ke bawah. Sales Manager Meizu, May Wen, mengatakan pihaknya optimistis bisa bersaing dengan sejumlah ponsel dari kelas yang sama.



"Kami berharap bisa menjual sekitar 30 ribu unit per bulan hingga Desember nanti," kata Wen kepada pers dalam acara peluncuran ponsel ini di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2015.



Menurut Wen, ponsel ini memiliki kelebihan karena terbuat dari bahan polikarbonat dengan layar yang memiliki resolusi cukup tinggi.



Sebastian Sieber, Chief Marketing Lazada, mengatakan Lazada akan terus meluncurkan satu produk baru setiap bulan. "Ini salah satunya," ujarnya. Lazada masih melihat ponsel dengan layar besar memiliki permintaan pasar yang cukup besar.



Menurut Sieber, tren e-commerce di Indonesia masih terus bertumbuh. Ini membuat pasar lokal terlihat menarik bagi para pemilik merek. Lazada, yang juga memiliki toko di enam negara di ASEAN, menjadi platform yang menarik bagi pemilik produk sebagai mitra. "Kami bisa membantu menjual produk M2 Note itu ke seluruh Indonesia lewat jaringan pengantaran kami," tuturnya.



Menurut May Wen, Meizu akan melanjutkan kerja sama dengan Lazada untuk peluncuran produk kelas premium ke atas. "Kami akan luncurkan beberapa bulan lagi," ucapnya.



Kamera depan M2 Note memiliki resolusi 5 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel. Layarnya berukuran 5,5 inci. Baterainya berkapasitas 3.100 mAh, prosesornya bermerek Cortex dan berkecepatan 1,3 gigahertz.



