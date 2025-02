Mengenal Lontong Cap Go Meh, Makanan Akulturasi Budaya Tionghoa dan Nusantara

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu menu yang sering ada saat perayaan Cap Go Meh ialah lontong. Di balik kelezatannya, lontong cap go meh mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa dan Nusantara. Makanan ini menjadi simbol keberagaman, doa, serta harapan yang selalu hadir dalam perayaan Cap Go Meh, hari ke-15 sekaligus penutup rangkaian Tahun Baru Imlek.