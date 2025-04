Motorola Perkenalkan Ponsel Lipat Razr 60 Ultra

“Pengguna dapat membuka kunci dan menyalakan kendaraan mereka hanya dengan satu ketukan berkat teknologi NFC (Near Field Communication), atau menggunakan BMW Digital Key Plus, yang memanfaatkan teknologi ultra-wideband (UWB) untuk membuka kunci mobil secara otomatis saat Anda mendekat,” tulis Motorola.

Produk ini baru akan tersedia di Amerika Serikat melalui situs belanja daring Amazon, Best Buy, dan Motorola.com, pada 7 Mei 2025. Nantinya akan dijual secara umum pada 15 Mei 2025 dengan harga per unit US$ 1.299,9 atau sekitar Rp 21,8 juta.