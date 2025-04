Penggemar Nintendo di Indonesia Juga Ramai Membahas Switch 2

Nintendo telah mengkonfirmasi bahwa harga Switch 2 akan tetap US$ 449,99 atau sekitar Rp7,5 juta. Namun, harga untuk aksesori Switch 2 mengalami kenaikan. Joy-Con Switch 2 kini dijual seharga US$ 94,99 atau sekitar Rp1,6 juta, Pro Controller menjadi US$ 84,99 atau Rp 1,4 juta dan kamera Switch 2 naik menjadi US$ 54,99 atau sekitar Rp 900 ribu.