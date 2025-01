Ponsel Meluncur November? Ada Xiaomi Redmi 5 Plus, OnePlus 5T

TEMPO.CO , San Francisco - Menyusul berbagai bocoran dan rumor yang ada, situs BGR merilis beberapa ponsel yang diperkirakan akan diluncurkan bulan ini, di antaranya Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5 Plus, OnePlus 5T, HTC U11 Plus, ponsel gaming Oppo R11s.

Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus

Xiaomi sedang mempersiapkan peluncuran smartphone lebih banyak dari seri Redmi-nya yang termasuk Redmi 5 dan Redmi 5 Plus. Yang pertama di seri Redmi, Redmi 5 Plus diharapkan menampilkan layar 5,9 inci tepi-ke-tepi dengan rasio aspek 18:9. Ponsel tersebut dikabarkan akan didukung oleh Qualcomm Snapdragon 625 SoC yang dipasangkan dengan RAM sebesar 4GB. Redmi 5 Plus juga dikabarkan akan menggandeng kamera ganda dengan kombinasi sensor 12 megapiksel dan 5 megapiksel. Redmi 5 disebut sebagai varian yang lebih rendah dari keduanya dengan rinciannya masih langka saat ini.