TEMPO.CO, Jakarta - Telepon seluler pintar OnePlus 2 memiliki cover belakang yang unik dan bervariasi. Cover belakang ini memiliki tekstur yang membuatnya lebih lengket saat digenggam.



Selain itu, desainnya membuat cover ini lebih mudah dibuka. Ada opsi cover yang terbuat dari bahan kayu dan kevlar, yang pernah dijajal pada ponsel seri Droids besutan Verizon.



"Kombinasi cangkang alumunium dengan opsi cover ini membuat ponsel itu terlihat bagus," tulis The Verge, Selasa, 28 Juli 2015.



Fitur hardware yang juga menarik perhatian yakni konektor USB-C pada bagian bawah ponsel.



Selain itu, ada tombol pada sisi ponsel untuk mengatur jenis notifikasi yang ingin ditampilkan.



Ada notifikasi penuh, prioritas, dan kosong. Menurut The Verge, tombol fisik ini menyenangkan karena bisa mengatur ponsel dari kondisi bersuara ke diam dengan cepat.



THE VERGE | BUDI RIZA