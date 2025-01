Review Gadget Galaxy J7 Plus: Kamera Ganda Diafragma Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sesi review gadget kali ini Tempo.co berkesempatan mencoba Samsung Galaxy J7 Plus . Penyematan "Plus" pada ponsel ini bisa dilihat secara fisik, yakni dual-camera belakang--hal yang tidak ada pada varian Galaxy J7 lain.

Fitur dual-camera ini menjadi nilai plus tersendiri di antara produk Samsung lainnya. Sebab, sejauh ini, raksasa teknologi asal Korea Selatan ini baru menggunakan teknologi kamera ganda di Galaxy Note 8 dan Galaxy J7 Plus.

Kamera ganda pada Galaxy J7 Plus memadukan kamera beresolusi 13 megapiksel dengan diafragma f/1.7 dan 5 megapiksel berdiafragma f/1.9. Racikan ini, selain bisa sangat prima saat mengambil gambar dalam kondisi cahaya kurang, juga bisa menghasilkan efek blur (bokeh) yang dramatis tapi tidak berlebihan.

Meski mengambil langkah berbeda dalam prosesor dengan menggunakan Helio P20 besutan MediaTek, tapi ponsel ini masih bekerja dengan performa yang ciamik. Skor benchmark AnTuTu Galaxy J7+ yang hampir menyentuh kisaran 60 ribu poin menandakan Galaxy J7 Plus bisa bekerja dengan minim lag. Sebuah ponsel bisa dibilang "lancar jaya" kalau skor AnTuTu-nya mencapai 50 ribu ke atas.

Perbandingan hasil skor AnTuTu Galaxy J7 Plus dengan beberapa ponsel lain. (i2.wp.com)

Berbicara soal game dan pemutar video, tentunya baterai menjadi hal penting. Samsung membenamkan baterai berkapasitas 3.000mAh pada Galaxy J7 Plus. Inilah menjadi salah satu kekurangannya, mengingat performa layar dan clockspeed dari chipset yang tinggi bisa mengurasi baterai. Langkah ini mungkin diambil Samsung untuk mengejar ketipisan ponsel.

Beruntung, paduan teknologi yang ada Galaxy J7 Plus tidak membuat baterai cepat panas saat bermain game dan menonton video. Ini mirip dengan yang didapatkan saat menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 625.

Secara umum, ponsel seharga Rp 4,999 juta ini cukup mumpuni. Terlebih, Galaxy J7 Plus menjadi salah satu ponsel Samsung yang menggunakan kamera ganda dengan bukaan diafragma yang besar. Dual-camera inilah yang menjadi nilai "Plus" dari Galaxy J7 Plus.