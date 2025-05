Samsung Galaxy S25 Edge Hadirkan Fitur Gemini Live Google

“Teknologi canggih di balik pembuatan perangkat revolusioner ini menunjukkan komitmen kami akan presisi dan kemampuan melampaui batasan agar smartphone Galaxy dapat terus menghadirkan pengalaman premium yang benar-benar luar biasa bagi pengguna di seluruh dunia,” ujar President and Acting Head of the Device eXperience (DX) Division Samsung Electronics TM Roh dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 13 Mei 2025.