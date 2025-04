Sebelum Dipopulerkan Eduard Khil, Ini Penyanyi Pertama Trololo

TEMPO.CO, Jakarta - Video animasi Trololo yang dibawakan oleh penyanyi bariton asal Rusia, Eduard Khil, menjadi viral pada 2010, dan kelahiran Khil diperingati Google dengan menjadikannya Google Doodle.



Video animasi itu dibuat berdasarkan rekaman TV pada tahun 1976, saat ia membawakan lagu "I am very glad, as I'm finally returning back home".



Sebelum dibawakan dan dipopuler oleh Khil, lagu Trololo sendiri telah dibawakan oleh Muslim Magomayev. Dia adalah artis pertama yang membawakan lagu itu dalam sebuah rekaman.



Berikut rekaman video Muslim Magomayev yang dibuat pada tahun 1966, sepuluh tahun sebelum Khil membawakannya dalam sebuah rekaman TV.







Meskipun dibawakan pertama kali oleh Muslim Magomayev, tapi lagu itu menjadi populer oleh Khil berpuluh tahun kemudian, saat diunggah di YouTube pada 2009 dan menjadi meme Internet pada tahun 2010.



Uniknya lelaki kelahiran 4 September 1934 itu mengetahui dirinya viral setelah mendengar cucunya menyenandungkan lagu yang disebut sebagai Trololol atau Trololo itu.



Dunia pun memanggil Khil "Mister Troulo". Ia salah satu penyanyi paling populer di Uni Soviet. Eduard Khil meninggal di rumah sakit di St. Petersburg pada tanggal 4 Juni 2012, setelah mengalami komplikasi stroke di usia 77 tahun.



