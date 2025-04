Sudah Ada 1 Juta Pengunduh Aplikasi Yonder Music di Indonesia

TEMPO.CO, Mataram - Sejak diluncurkan di Malaysia, November 2015, aplikasi Yonder Music selama 10 bulan terakhir ini sudah digunakan lebih dari satu juta pengunduh di Indonesia. Layanan musik digital bernuansa sosial yang berbasis di New York tersebut menyediakan jutaan musik tanpa iklan. Di Indonesia, Yonder Music bekerja sama eksklusif dengan XL untuk para pelanggannya tanpa berbiaya langganan.



"Yonder Music ingin melebarkan akses dari bisnis musik menjadi sebuah service," kata Head of OTT & VAS (Over the Top & Value Added Service) PT XL Axiata Datin Masdiana Sulaiman sewaktu hadir pada acara Meet & Greet bersama Kahitna dan Sheila On Seven (SO7) di Hotel Santika Mataram, Ahad 21 Mei 2017. Di Narmada Convention Hall ini, XL menyelenggarakan konser JamXation Music Fest.



Menurut Datin, XL akan terus menyajikan layanan konten hiburan unggulan untuk para pelanggannya. "Ini rangkaian pentas XL terakhir sebelum Ramadhan," ujar dia. Sebelumnya, XL sudah menyelenggarakan di tiga kota yaitu Bogor, Manado, dan Jakarta. Dalam setahun ini sudah 11 konser musik diselenggarakan XL.



Pelaksana tugas Vice President East Region XL, Axiata Mochamad Imam Mualim, mengatakan musik adalah konten yang paling sering diakses pelanggan melalui smartphone via aplikasi Yonder Music oleh jutaan pengunduh di Indonesia. Dan XL Yonder Music Fest bersama Kahitna dan SO7 ini diselenggarakan juga untuk kepentingan pelanggan yang telah menggunakan layanan XL dan Yonder Music. "Ini persembahan kepada pelanggan yang setia," ucapnya.



Lebih 2.000 pelanggan XL mendapatkan ticket konser yang berlangsung Ahad 21 Mei 2017 malam di Narmada Convention Hall ini. Mereka hanya disyaratkan download aplikasi Yonder Music dan membeli paket Xtra Combo Rp 89 ribu atau paket Mobile Broadband XL Home atau XLGo. Sedangkan, pelanggan XL Prioritas hanya perlu download aplikasi MyXL Prioritas.



SUPRIYANTHO KHAFID