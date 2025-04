Tips Teknologi: Smartphone Android Hilang, Cari Saja Pakai Google

TEMPO.CO, Jakarta - Mencari smartphone Android Anda yang hilang menjadi tips teknologi hari ini. Ponsel pintar berbasis Android bisa dicari dengan Google. Yang penting alamat e-mail Gmail dan GPS ponsel Anda harus aktif.



Cukup ikuti langkah mudah ini:



1. Buka Google Search lalu klik "Where's My Phone"





Kolom pencarian Google. (Google)



2. Hasil pencarian Google akan menampilkan peta disertai notifikasi pelacakan ponsel. Untuk menjamin keamanan dan memastikan ponsel itu milik Anda, Google akan meminta password e-mail yang digunakan.





Tampilan setelah Anda mengklik "Where's My Phone" di kolom pencarian Google. (Google)



3. Tidak lebih dari 10 detik, lokasi keberadaan ponsel akan bisa ditampilkan oleh Google.





Ponsel Anda akan terlacak. (Google)



Peta juga akan menampilkan keterangan merek ponsel yang digunakan. Lalu ada dua pilihan: "Ring" dan "Recover".



Jika Anda mengklik "Ring", ponsel akan berdering terus-menerus. Kalau "Recover", ponsel akan terkunci dan otomatis menghapus data yang ada di dalamnya.



Sebetulnya, cara ini tak hanya bisa dipakai untuk mencari ponsel Androidmu yang hilang. Melainkan juga melacak lokasi keberadaan seseorang. Asalm Anda harus punya alamat e-mail Gmail dan passwordnya, serta GPS yang aktif.



