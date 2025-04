Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Apple, Cassini, Xiaomi Mi Mix 2

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan topik tentang CEO Apple Tim Cook telah meraup US$ 89,6 juta (Rp 1,2 triliun) yang merupakan bagian dari kesepakatan 10 tahun yang dia teken sebagai insentif untuk mempertahankan pembuat iPhone itu di garis depan industri teknologi setelah dia mengambil alih kendali pada tahun 2011 dari pendiri perusahaan Steve Jobs.



Razeki nomplok itu yang dirinci dalam peraturan Senin berasal dari 560.000 saham Apple yang terjual selama sepekan terakhir.



Sementara itu, tim ilmuwan dari Max Planck Institute for the Science of Human History di Munich, Jerman, mengungkap rahasia Ayam Asia sampai di pantai timur Afrika melalui jalur perdagangan maritim. Satwa ini dibawa oleh pedagang antarbenua pada abad ke-7 dan ke-8.



Dua topik di atas dan tiga lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. CEO Apple Tim Cook Raup Rezeki Nomplok Rp 1,2 Triliun







CEO Apple Tim Cook telah meraup US$ 89,6 juta (Rp 1,2 triliun) yang merupakan bagian dari kesepakatan 10 tahun yang dia teken sebagai insentif untuk mempertahankan pembuat iPhone itu di garis depan industri teknologi setelah dia mengambil alih kendali pada tahun 2011 dari pendiri perusahaan Steve Jobs.



Razeki nomplok itu yang dirinci dalam peraturan Senin berasal dari 560.000 saham Apple yang terjual selama sepekan terakhir.



Cook menerima setengah penghargaan itu karena saham Apple memberi imbalan ke pemegang saham di posisi tiga teratas indeks Standard & Poor's 500 selama tiga tahun terakhir. Dia mendapat 280.000 saham lainnya karena bertahan di pekerjaannya.



Apple menyisihkan lebih dari 291.000 saham yang dijual seharga US$ 46,4 juta untuk menutupi tagihan pajak Cook.



Baca Selengkapnya



2. Ini Rahasia Ayam Asia Bisa Bermigrasi ke Afrika







Kalau manusia bermigrasi tampaknya wajar. Bagaimana kalau binatang, seperti ayam dan tikus? Jelas terdengar aneh di telinga awam. Sebab, pasti akan muncul pertanyaan "Kok, bisa?"



Sebetulnya hal itu tidaklah aneh. Jalur perdagangan antarbenua, selain membuka perekonomian, juga ternyata mempengaruhi penyebaran fauna.



Ayam Asia atau yang lebih dikenal dengan ayam kampung (Gallus gallus domesticus), misalnya, juga ditemukan di kawasan Afrika timur. Apakah ayam kampung merupakan hewan umum Afrika? Jelas tidak. Dia bermigrasi.



Tim ilmuwan dari Max Planck Institute for the Science of Human History di Munich, Jerman, mengungkap ayam ini sampai di pantai timur Afrika melalui jalur perdagangan maritim. Satwa ini dibawa oleh pedagang antarbenua pada abad ke-7 dan ke-8.



Baca selengkapnya



3. Xiaomi Mi Mix 2 Akan Diluncurkan 12 September







Xiaomi, melalui akun Weibo, menyebar pamflet peluncuran Xiaomi Mi Mix 2. Dalam gambar tersebut, ponsel unggulan perusahaan asal Cina ini akan diluncurkan pada 11 September 2017 di Beijing University of Technology Gymnasium pada pukul 14.00 waktu setempat. Atau, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia.



Dari poster itu pula tampak Xiaomi Mi Mix 2 akan hadir tanpa bezel mirip Galaxy Note 8 yang diluncurkan dua pekan lalu. Kalau Apple betul akan meluncurkan seri iPhone terbaru mereka pada 12 September, artinya Xiaomi mendahului perusahaan teknologi besutan Steve Jobs itu.



Sebelumnya telah tersebar bocoran bahwa Xiaomi Mi Mix 2 akan menggunakan layar 6 inci. Otaknya menggunakan Snapdragon 835 dengan besaran RAM 6 atau 8 gigabita. Tentunya, ponsel ini akan membawa desain user-interface MIUI 9. Memori internalnya sekitar 128 gigabita atau 256 gigabita.



Baca selengkapnya



4. NASA: Cassini Ungkap Rahasia Cincin Saturnus Sebelum Bunuh Diri







Misi Cassini, wahana antariksa milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), di Saturnus akan berakhir pada pertengahan September mendatang. Saat misi berakhir, wahana ini akan "bunuh diri" dengan cara terjun ke dalam atmosfer Planet Cincin tersebut.



Namun, sebelum itu, wahana ini akan melakukan misi terakhirnya, yakni pergi ke ruang antara cincin dan planet pada 15 September. Penyelaman terakhir Cassini itu akan mengakhiri misi yang menghasilkan beberapa temuan penting itu.



Wahana Cassini selama ini berhasil mengungkap perubahan musim di Saturnus, kemiripan satelit Titan dengan bumi purba, dan samudera besar di satelit Enceladus yang memiliki pancara es di permukaannya. "Misi ini liar dan indah," kata Curt Niebur, peneliti Cassini di Laboratorium Jet Propulsi NASA, seperti dikutip dari laman Reuters, Kamis, 31 Agustus 2017.



Linda Spilker, ilmuwan NASA, menjelaskan, foto terakhir Cassini akan berupa celah cincin. Menurut dia, Cassini akan mengirimkan data sesaat sebelum jatuh di atmosfer Saturnus, sekitar pukul 04.54 waktu Amerika, atau pukul 11.54 WIB, pada 15 September mendatang.



Baca selengkapnya



5. Rilis Fitur Baru, Google Penerbangan Bantu Pengguna Berhemat







Google merilis update atau pembaharuan untuk mesin pencarinya yang bisa membantu penggunanya menghemat saat berpergian.



Tab baru di bawah penelusuran Google Penerbangan, yang dinamai Data Penerbangan, kini menampilkan sejumlah pilihan informasi. Di antaranya kiat untuk berpergian dengan biaya yang lebih murah seperti terbang pada hari yang berbeda atau mendarat di bandara yang berbeda.



Tidak hanya itu, Google Penerbangan kini juga memungkinkan pengguna untuk memeriksa dan melihat harga tiket pesawat yang bervariasi dari waktu ke waktu dengan grafik harga. Fitur ini serupa dengan yang Anda temukan di situs agregrator, namun kini Google membuatnya lebih mudah secara visual untuk dipilah.



Misalnya, kini ada tampilan kalender untuk mengetahui berapa harga tiket jika Anda terbang pada beberapa hari sebelum atau setelah tanggal yang Anda inginkan. Anda juga dapat memeriksa grafik harga secara mingguan atau bulanan.



Baca selengkapnya



Selain kabar tentang CEO Apple Tim Cook yang telah meraup US$ 89,6 juta (Rp 1,2 triliun) dan rahasia Ayam Asia sampai di pantai timur Afrika melalui jalur perdagangan maritim, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno Tempo.co.



ERWIN ZACHRI