TEMPO.CO, Jakarta - Jejaring sosial Twitter berulang tahun pada Senin kemarin dan genap berusia 10 tahun. Selain ucapan selamat ulang tahun yang dilayangkan kepada mikroblog tersebut, netizen mencuitkan kenangan mereka dengan tagar #NostalgiaTwitter.



Dari pantauan Tempo, hingga Selasa, 22 Maret 2016, pukul 02.00, tagar ini menjadi trending topic ketiga di Indonesia. Melalui tagar ini, netizen bernostalgia dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu kerap dilakukan di Twitter saat jejaring ini pertama kali mengudara.



“Dulu keren bgt kl update ada tulisan via Twitter for Blackberry dan via Twitter for Iphone. Skrg uda ga ada ya? #NostalgiaTwitter,” tulis akun @JoChandra.



“Keinget dulu waktu pertama kali ada yg RT tweet akun ini rasanya seneng bgt #NostalgiaTwitter,” ucap akun @rifqo_matsui



Sementara itu, akun @aluhula berceloteh, “#NostalgiaTwitter Jaman kuliah twitter aktif 24jam. Lebih cepet bales mention'an daripada BBM HAHAHA.”



Netizen yang masih aktif menggunakan jejaring sosial ini mengungkapkan kenangannya ketika mereka menggunakan Twitter, seperti meminta kembali di-follow oleh teman dan tokoh idola. Kala itu, kehadiran Twitter mampu menandingi jejaring sosial lain, yang juga sedang naik daun, yakni Facebook.



Kini tak banyak pengguna yang aktif menggunakan media sosial tersebut dan beralih ke media lain, seperti Instagram dan Path. Meski begitu, media sosial berlogo burung ini tetap memiliki pengguna setia dan masih bertahan hingga kini.



Twitter pun memberikan ucapan terima kasih kepada para penggunanya saat membuka aplikasi Twitter. "Terima kasih! Ini adalah ulang tahun kami yang kesepuluh dan kami ingin Anda merayakannya. Terima kasih sudah membuat Twitter seperti saat ini. Berikut untuk sepuluh tahun yang akan datang. Cinta Twitter," demikian sambutan Twitter pagi ini saat pengguna membuka aplikasi.



BAGUS PRASETIYO