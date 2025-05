TEMPO.CO, Jakarta - Vivo berturut-turut perkenalkan dan meluncurkan ponsel pintar terbarunya. Setelah memperkenalkan ponsel kelas menengah V5, kali ini Vivo meluncurkan dua ponsel sekaligus dengan seri X.



Ponsel Vivo X9 dan Vivo X9 Plus adalah dua ponsel baru Vivo yang diklaim memiliki keunggulan kamera.



Kamera depan utama Vivo menggunakan sensor kamera milik Sony, yaitu Sony IMX376, 1/2.8 dengan aperture f/2.0. Pada kamera depan 8 megapiksel, Vivo menanamkan fitur yang membuat gambar ditangkap dengan sangat dalam dan menawarkan beberapa efek untuk swafoto.



Berbeda dengan kamera swafoto, Vivo menempatkan kamera belakang hanya 16 megapiksel. Kamera belakang ini memiliki aperture f/2.0 dengan PDAF dan lampu kilat LED.



Ponsel Vivo X9 memiliki dimensi ukuran 152,6 x 74 x 6,99 milimeter. Lalu ponsel ini memiliki bobot seberat 154 gram.



Layar Vivo X9 berukuran 5,5 inci dengan teknologi layar Full High Definition Super AMOLED



Vivo menggunakan prosesor Snapdragon 625 untuk ponsel Vivo X9. Sedangkan untuk ruang RAM, Vivo menempatkan RAM 4 gigabita dengan penyimpanan internal 64 gigabita atau 128 gigabita.



Vivo membuat ponsel X9 dan X9 Plus sudah dengan jaringan 4G LTE dengan VoLT. Ponsel ini juga menyediakan dua ruang kartu SIM. Untuk fitur lain, Vivo menyediakan pemindai sidik jari sebagai bagian dari fitur keamanan. Vivo X9 dilengkapi dengan baterai berkemampuan 3050 mAh.



Sedikit perbedaan dengan Vivo X9, ponsel seri X9 Plus memiliki layar lebih besar dengan ukuran 5,88 inci. Prosesor juga dipasangkan dengan spesifikasi lebih tinggi, yaitu Snapdragon 653.



Ruang RAM yang dipasangkan tersedia lebih besar, yaitu 6 gigabita. Sedangkan ruang penyimpanan internal hanya tersedia satu pilihan, yakni 128 gigabita.



Vivo juga menempatkan baterai berkapasitas lebih besar, yaitu 4.000 mAh. Ponsel Vivo X9 dan X9 Plus akan tersedia dengan dua pilihan warna: gold dan rose gold.



Kabarnya, kedua ponsel akan tersedia di pasar mulai 26 Desember 2016. Ponsel dengan ruang penyimpanan 64 gigabita akan dijual dengan harga US$ 406 atau sek Rp 5,4 juta. Lalu ponsel dengan ruang penyimpanan 128 Gigabita akan dijual dengan harga US$ 435 atau sekitar Rp 5,9 juta.



GSM ARENA | MAYA NAWANGWULAN