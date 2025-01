2017, Industri Mainan Serap Investasi Rp 135 Miliar

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan industri mainan di Indonesia telah menghasilkan investasi sebesar US$ 10 juta (atau sekitar Rp 135 miliar dengan kurs Rp 13.526 per dolar AS). “Yang utama dari investasi di Indonesia adalah terciptanya lapangan pekerjaan,” kata Airlangga di di kawasan pabrik PT Mattel Indonesia, Cikarang, Jawa Barat, 4 desember 2017.

Melihat pertumbuhan industri mainan di Indonesia, Airlangga menargetkan investasi yang dihasilkan pada tahun ekonomi digital 2020 akan menembus US$ 130 juta (sekitar Rp 1,7 triliun dengan kurs Rp 13.526 per dolar AS). “Sekarang ini masih menyentuh US$ 11-12 juta,” kata Airlangga.