2019, Apartemen Khusus Wanita Ini Ditargetkan Rampung Dibangun

TEMPO.CO, Jakarta - Managing Director Female Apartment Adhigrya Pangestu, I Wayan Ekadiana, menargetkan pembangunan fisik gedung apartemen bakal rampung pada Maret 2019. “Sementara itu, kami secara rutin memperkenalkan konsep baru ini kepada masyarakat sehingga Female Apartment dapat menjadi pilihan para wanita modern, baik pekerja maupun mahasiswi, untuk tempat tinggal ataupun investasi,” katanya, Rabu, 25 Oktober 2017.



Ekadiana menjelaskan, Female Apartment, yang digarap pengembang PT Graha Loka Pangestu, akan menjadi satu-satunya apartemen dengan konsep khusus wanita di Indonesia. Berlokasi di Jalan Raya Margonda, Depok, apartemen ini akan dilengkapi dengan sistem penjagaan 24 jam, closed-circuit television (CCTV), dan lift yang hanya dapat diakses penghuni.



Baca: Penjualan Properti Terus Naik hingga 2018, Termasuk Apartemen



Like Suryanti, Marketing Director Female Apartment, mengatakan apartemen ini dibangun mengingat kerap terjadi tindak kriminalitas di mana wanita menjadi korban. "Dengan konsep baru ini, para penghuni wanita akan merasa aman, nyaman, dan tidak perlu merasa khawatir lagi," ucapnya.



Untuk kenyamanan, Female Apartment memiliki kebijakan tidak memperbolehkan laki-laki tinggal ataupun masuk ke area apartemen. Sejumlah fasilitas khusus untuk wanita juga disediakan di lingkungan apartemen ini, misalnya salon khusus wanita.



Sejak dibangun pada Februari 2016 hingga saat ini, perkembangan pembangunan fisik gedung sudah mencapai bagian upper structure dan 40 persen dari total unit keseluruhan telah terjual.



Dari sembilan tipe unit yang ditawarkan, tipe Azalea menjadi favorit. Bertipe studio dengan luas kamar 26 meter persegi, Azalea dibanderol dengan harga mulai Rp 600 jutaan per unit.



Berlokasi strategis di Jalan Raya Margonda, yang merupakan pintu gerbang Kota Depok, Female Apartment menjadi pilihan yang tepat untuk investasi. Pasalnya, apartemen ini sangat dekat dengan Stasiun KRL Universitas Indonesia, beberapa pusat perbelanjaan besar di Depok, hanya beberapa menit ke Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, dan Gunadarma, serta menuju pusat perkantoran.



Meskipun khusus diperuntukkan bagi wanita, Female Apartment terbuka bagi para investor pria yang ingin berinvestasi sebagai pemilik unit untuk disewakan kembali. Dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan hidup sehat (safe, secure, comfort, and healthy), Female Apartment menyediakan hunian yang dapat mengakomodasi kebutuhan wanita modern, baik untuk kepemilikan pribadi maupun disewakan.



Dibangun di atas tanah seluas 2.112 meter persegi, Female Apartment terdiri atas satu tower, dengan ketinggian 21 lantai dan total hunian 551 unit. Apartemen ini juga memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhan dan gaya hidup kaum wanita, seperti kolam renang eksklusif, lounge dan restoran, supermaket, salon, spa, serta pusat kebugaran.