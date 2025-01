7 Pajak yang Ditanggung saat Beli Motor pada 2025

Tarif penerbitan TNKB kendaraan bermotor roda dua adalah Rp60.000 per pasang. Nominal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, terdapat pula biaya penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) untuk motor baru sebesar Rp100.000 per penerbitan dan perpanjangan sebesar Rp100.000 per lima tahun; pengesahan STNK sebesar Rp25.000 per tahun; serta penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebesar Rp225.000 untuk kendaraan baru dan Rp225.000 untuk ganti kepemilikan.