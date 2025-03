Wamen BUMN: Proses PMN Agrinas Masih Belum Final

Setelah perluasan bidang usaha, PT Virama Karya (Persero) menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara yang bergerak di sub sektor perikanan. Lalu PT Yodya Karya (Persero) menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang bergerak di sub sektor pangan, serta PT Indra Karya (Persero) menjadi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang bergerak di sub sektor perkebunan.

Sri Mulyani menyebutkan suntikan modal yang diberikan untuk tiga BUMN yang bakal bergerak di bidang pangan itu mencapai Rp 8 triliun. “Kami menyiapkan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) below the line sampai dengan Rp 8 triliun. Seperti diketahui dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa 18 Maret 2025.