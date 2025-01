ACE Hardware Ganti Nama AZKO, Toko Pertama Hadir di Living World Alam Sutera Tangerang

“Setelah pada 1 Januari 2025 di Bundaran HI me-launching transformasi, 9 Januari 2025 ini kami dengan bangga meresmikan toko pertama AZKO dengan konsep baru,” kata Direktur PT AHI Gregory S. Widjaja, Kamis 9 Januari 2025.

Menurut Widjaja, toko itu merupakan yang pertama dengan konsep baru yang menegaskan visi dan misi 'Your Home Life Improvement Partner' . Toko dengan plang Azko berwarna merah itu berada di lantai tiga sebelah barat.

“Jadi kita bagi menjadi dua. Ada Indoor dan out door, ” ucapnya saat membawa para pengunjung berkeliling menjelajahi tokonya.

Ia menjelaskan bahwa indoor berada di sisi kiri dari pintu masuk, berisi peralatan yang biasa dibutuhkan di dalam rumah. Sementara sisi kanan dengan tema out door berisi peralatan yang biasa dibutuhkan di luar rumah.

Sejak awal berdirinya, perusahaan langsung menjadi pemegang lisensi tunggal ACE Hardware Corporation di Indonesia. Perseroan akhirnya melantai di bursa per 11 September 2007. Saat penawaran umum perdana (IPO), ACES menawarkan 515.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp820 per saham.