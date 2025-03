Akun X Ditjen Pajak Minta Pengguna Atasi Kendala dengan Coding Mandiri

Akun Kring Pajak kemudian memberikan setidaknya lima langkah lanjutan yang perlu dilakukan oleh wajib pajak apabila baris yang diperbaiki terlalu banyak. " Apabila baris yang diperbaiki sangat banyak, silakan melakukan langkah-langkah berikut: Membuka file XML pada aplikasi notepad ++ Silakan gunakan CTRL+H untuk memunculkan pop-up Pada pop-up pada kolom Find what pilih < CustomDoc/ > dan kolom Replace with ditambahkan < CustomDoc >n\t\t< CustomDocMonthYear/ > Pada bagian Search Mode: pilih Extended kemudian klik Replace All. Silakan tutup pop-up-nya dan klik save file," tulis akun @kring_pajak.